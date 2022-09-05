ديمبيلي: سعيد ببقاء مبابي في باريس وليفاندوفسكي يطالبني بصناعة الأهداف

عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتحدث عن علاقته بروبرت ليفاندوفسكي وفشل صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد وتجديد عقده مع الفريق.

أكد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي على سعادته لبقاء كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان وعدم انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "موندو ديبورتيفو" وأكد خلالها أنه أراد التجديد لبرشلونة منذ اللحظة الأولى، وتحدث عن شراكته مع روبرت ليفاندوفسكي والعديد من الأشياء الأخرى.

ماذا قال ديمبيلي عن ليفاندوفسكي؟

وقال ديمبيلي: "لا أعلم كم هدف سأصنع، لكن ليفاندوفسكي أخبرني أنني سأصنع له الكثير من الأهداف، أتنمى أن أفعل ذلك".

وأضاف: "ليفاندوفسكي شخص رائع، ودائمًا ما يضحك ويتحدث مع الجميع ويملك الكثير من الخبرات وبالنسبة لعدد من اللاعبين الصغار فهو قائدهم".

ماذا قال عن ديمبيلي تجديد عقده مع برشلونة؟

وأكمل: "من البداية أخبرت تشافي إنني أريد الاستمرار رفقة برشلونة، تجديد العقد استغرق بعض الوقت بسبب المفاوضات لكن رغبتي الوحيدة كانت البقاء وفي النهاية الجميع سعيد".

وأردف عند سؤاله عن الاتفاق مع فرق أخرى: "لم يحدث ذلك أبدًا، كل محادثاتي كانت مع برشلونة، وأخبرت وكيل أعمالي برغبتي في البقاء هنا فقط".

ماذا قال ديمبيلي عن إصاباته؟

قال الفرنسي: "السنوات الأولى في برشلونة كانت صعبة للغاية، عانيت من الكثير من الإصابات، وعمري كان صغيرًا، لكنني الآن أكبر وأكثر خبرة".

وأضاف: "وصلت إلى مرحلة أصبحت أخشى فيها أن أتعرض لأي إصابة، كنت أفكر في الأمر طوال الوقت، لكن كل شيء تغير بقدوم رونالد كومان".

واختتم كلماته بالحديث عن فشل انضمام مبابي إلى ريال مدريد وقال: "هو في باريس سان جيرمان أفضل بالنسبة لبرشلونة".