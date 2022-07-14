ديمبيلي بعد التجديد: دوري الأبطال هدفي الأول مع برشلونة

النجم الفرنسي جدد عقده مع برشلونة لعامين إضافيين

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لاعبه عثمان ديمبيلي مع الفريق الكتالوني لمدة عامين إضافيين بعد تسوية الخلافات مع مجلس الإدارة، ليستمر في البلوجرانا حتى شهر يونيو من عام 2024.

وكانت صفقة تمديد الجناح الدولي الفرنسي قد تأخرت كثيرًا بسبب مطالبات عثمان ووكيله المادية المرتفعة، لكنه استقر في النهاية على التواجد في كتالونيا رفقة مدربه تشافي الذي أوصى بتجديد التعاقد.

ومن ناحيته، تحدث ديمبيلي في المؤتمر الصحفي حول تمديد تعاقده وسعادته بالبقاء في برشلونة، فيما تطرق للحديث أيضًا رئيس النادي جوان لابورتا حول رغبة تشافي في استمرار عثمان.

ماذا قال عثمان؟

قام برشلونة بعمل المؤتمر الصحفي لتمديد تعاقد عثمان ديمبيلي في حديقة "Ciudad Deportiva Joan Gamper" حيث وقع عقده الجديد مع الرئيس جوان لابورتا، بعد اجتياز الفحوصات الطبية مباشرةً.

وحول تمديد التعاقد، قال عثمان: "برشلونة كان نادي أحلامي منذ أن كنت صغيراً، أنا سعيد جدًا بالتجديد".

وواصل: "أريد أن يبدأ الموسم لمساعدة الفريق، هناك الكثير من الأشخاص في النادي ساعدوني كثيرًا، السنوات الثلاث الأولى كانت صعبة للغاية بالنسبة لي، الآن لدي ثقة العالم كله وأنا أفضل بكثير".

وعن استغراقه لوقت طويل قبل قراره بالتمديد تابع: "البقاء كان دائمًا خياري الأول، أخبرت الرئيس والمدرب، لقد مر وقت طويل، لكن الجميع الآن سعداء".

🗣️@dembouz: ❝I'm very happy for the singing of this new contract. Barça has been the club of my life since I was a kid. I'm excited for this new season. I'm going to give it my all.❞ pic.twitter.com/YZnW0B4Ip0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022

وأضاف: "أتطلع إلى بداية الموسم، كل شيء ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، يجب أن يقاتل برشلونة من أجل الدوري ودوري الأبطال، فالفوز بدوري أبطال أوروبا هو حلم بالنسبة لي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".

وعن الموسم المقبل أوضح: "سأبذل قصارى جهدي على أرض الملعب وفي صالة الألعاب الرياضية، أتمنى أن يكون موسمًا رائعًا لبرشلونة".

ماذا قال لابورتا؟

قال رئيس برشلونة: "شكرًا لك عثمان، اليوم هو يوم مهم للغاية بالنسبة لبرشلونة، لقد أراد دائمًا البقاء والحقيقة هي أنه بذل جهدًا للدخول في جدول الرواتب الجديد".

OFFICIAL: Ousmane Dembele signs a new contract with Barcelona until 2024 🤝 pic.twitter.com/aoF5bn9Y6j — GOAL (@goal) July 14, 2022

وواصل: ديمبيلي لديه موهبة لا تضاهى، إنه يجلب لنا الكثير، لقد أحبه تشافي منذ اللحظة الأولى، هذا العام من المهم للغاية أن نفوز بالألقاب".

واختتم: "أنا مقتنع بأننا سنحقق ذلك، اليوم هو يوم عاطفي للغاية بالنسبة لي، المدرب يحبك، لكن النادي يحبك أيضًا".

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