ديمبيلي: أهدرت 5 سنوات في برشلونة، وهدفي هو الفوز بدوري الأبطال

ديمبيلي يريد الحصول على دوري أبطال أوروبا

تحدث نجم فريق برشلونة عثمان ديمبيلي حول الفترة التي قضاها مع الفريق الكتالوني منذ البداية لحين تولى تشافي هيرنانديز مسؤولية إدارة النادي فنيًا.

النجم الفرنسي شارك رأيه عن السنوات التي أهدرت بسبب الإصابة وعن دور المدرب السابق رونالد كومان معه وحول فترة تشافي الحالية.

حيث تحدث عثمان مع "RMC" واستعرض بعض المعلومات الخاصة بشعوره وعمله المتواصل من أجل ضمان الاستمرار على نفس الجودة التي يتمتع بها حاليًا.

ماذا قال ديمبيلي؟

عن فترة كومان، قال: "أردت أن أكون بصحة جيدة لأتمكن من اللعب ثم لكي أكون قادرًا على الأداء بشكل أفضل شيئًا فشيئًا".

وعن أسلوب حياته في فترته الأولى مع برشلونة، أضاف: "كنت صغيرًا مثل أي شخص آخر، لكنني تمكنت من الخروج من هذا الوضع. ومع ذلك، ليس كل شيء كما يتخيله الناس، من 2017 إلى 2021 أهدرت وقتي بشكل كبير، لقد أهدرت 5 سنوات من عمري".

وعن الإصابات، أوضح: "لقد تعرضت لإصابات كثيرة في أوتار الركبة. إذا لم تعمل، فسوف تصاب بالركود، ستؤذي نفسك إذا لم تصبح أقوى، كما أخبروني".

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وواصل: "مع كومان وتشافي تحسنت الأمور، ومنذ ذلك الحين، لم أتعرض لأي إصابات، أنا بخير وأشعر أنني بحالة جيدة في برشلونة، ولدي ثقة الفريق بأكمله، الآن الجميع يتحدث عن كرة القدم، وهذا أفضل".

وعن تشافي، أردف: "مع وجود ثقة تشافي، اضطررت للبقاء، أريد حقًا أن يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، لقد مرت سبع سنوات منذ أن فاز النادي بها".

واستدرك: "تقابلت مع تشافي في شهر ديسمبر الماضي وأخبرته أنني سأمدد عقدي مع برشلونة".

وعن هدفه في الموسم الحالي، اختتم: "أنا شخصيًا هدفي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة".