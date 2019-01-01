ديمبيليه: سيكون من الصعب الفوز في ليون

ديمبيليه يحذر من خطورة ليون بناء على حديثه مع أومتيتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الفرنسي عثمان ديمبيليه جناح برشلونة الإسباني اعتقاده بصعوبة الفوز على ليون خارج الديار، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال ديمبيليه لموقع برشلونة الرسمي:"ليون فريق يملك لاعبين جيدين للغاية ومن الصعب للغاية الفوز هناك".

وأضاف:"لقد أظهروا ذلك بالفوز على مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وسيكونوا حذرين للغاية أمامنا لذلك لا أعتقد أن الأمور ستكون سهلة".

وأوضح:"بما أن (صامويل) أومتيتي كان يلعب هناك بالفعل، تحدثنا في بعض الأوقات عن الفريق، لقد أخبرني أن علينا الحذر لأنهم فريق عظيم".

وتابع:"أشاهد الكثير من مباريات الدوري الفرنسي، ولديهم لاعبين رائعين مثل (نبيل) فقير وموسى ديمبيليه، يمكنهم تشكيل الخطورة في أي وقت".

ويلتقي الفريقان في فرنسا يوم الثلاثاء الموافق 19 من فبراير الجاري في مباراة الذهاب.