ديمبيليه: بيل سيتكيف سريعاً في الصين

زميله السابق في توتنهام يدعوه للانتضمام إليه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى موسى ديمبيليه لاعب وسط توتنهام السابق والذي انتقل للعب في الدوري الصيني، اعتقاده أن جاريث بيل زميله السابق في السبرز ولاعب ريال مدريد الحالي سيجد الأمور سهلة حال قرر الانتقال إلى الصين بدوره.

وقال لاعب الوسط البلجيكي في تصريحاته لبي بي سي سبورت:"أنا أعرفه، هو شخص جيد للغاية، أعتقد أنه سيتكيف بشكل جيد هنا".

وأضاف:"إنه دوري سيسهل عليه الاندماج به. في الصين يريدون اللاعبين القادرين على خلق شيء من اللا شيء".

وأوضح:"إذا كنت لاعباً مستقراً تؤدي وظيفة واحدة على الطرف، إذاً أنت لست ما يبحثون عنه، لأنهم لا يمكنهم إشراك أكثر من 3 لاعبين أجانب في الملعب".

وتابع:"جاريث هو لاعب يمكنه اجتياز 3 لاعبين والتسديد، بالنسبة له ستكون الأمور سهلة".

يذكر أن بيل الذي انتقل إلى الملكي في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو كأغلى لاعبي العالم آنذاك، بات مهدداً بالتجميد في النادي العاصمي حال لم يرحل هذا الصيف.