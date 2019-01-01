ديمبلي يقترب من مغادرة توتنهام

موسى ديمبلي يعيش أيامه الأخيرة في صفوف الفريق اللندني

فيسبوك تويتر محمد عماد

سافر موسى ديمبلي لاعب فريق توتنهام هوتسبر إلى الصين، وذلك لإتمام انتقاله إلى فريق بكين جوان الصيني وفقًا لما ورد في الإعلام الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا قد يضخ في خزينة توتنهام هوتسبر 11 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن عقده مع الفريق اللندني سينتهي بعد ستة أشهر.

سولشار قد يطيح بفيلايني خارج قلعة أولدترافورد

ديمبلي الذي لا يشارك مع توتنهام منذ نوفمبر الماضي، شوهد وهو يسافر من مطار هيثرو في لندن لهونج كونج صباح يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن ينهي اللاعب البلجيكي تسع سنوات قضاها في البريميرليج، ويعلن عن بدء مغامرته الجديدة في الصين خلال أيام.

يذكر أن ديمبلي كان قد انضم لتوتنهام هوتسبر قادمًا من فولهام عام 2012، ولعب مع السبيرز ما يقارب من 250 مباراة في مختلف المسابقات.