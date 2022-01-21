ديمبلي لا يتوقف عن تدمير برشلونة .. دورتموند يريد المزيد من الأموال!

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي برشلونة سيضطر لدفع المزيد من الأموال لنظيره بوروسيا دورتموند حال رحل عثمان ديمبيلي خلال الشتاء الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "سبورت 1" والتي أكدت أن بيع اللاعب قبل انتهاء عقده مع برشلونة يعني حصول بوروسيا دورتموند على خمسة مليون يورو.

الشرط لم يكن الأول من نوعه في العقد بين برشلونة وبوروسيا دورتموند، حيث دفع النادي من قبل حوالي 38 مليون يورو كشروط إضافية.

وأصبحت إجمالي قيمة الصفقة التي قام بها برشلونة في 2017 حوالي 143 مليون يورو ومرشحة للارتفاع إلى 148 مليون في الأيام المقبلة.

وكانت القيمة الأصلية للصفقة 105 مليون يورو فقط، دفعهم برشلونة لضم اللاعب وتعويض رحيل نيمار دا سيلفا في صيف 2017 لباريس سان جيرمان.

ويسعى برشلونة للتخلص من ديمبيلي في سوق الانتقالات الشتوية، للاستفادة ماديًا منه بعدما تأكد النادي من عدم التجديد له قبل نهاية عقده.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي في برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولو استمر حتى الصيف سيرحل بشكل مجاني عن الفريق.







