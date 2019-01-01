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الدوري التركي الممتاز

ديمبا با وروبينيو يقودان باشاك شهير للحفاظ على صدارة الدوري التركي

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ويوسع الفارق مع جلطة سراي في صدارة الدوري التركي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح باشاك شهير في العودة بفوز كبير، من خارج قواعد على حساب أكسهيار سبور، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري التركي.

ودخل باشاك شهير المباراة مدعومًا بصفقاته الشتوية، عن البرازيلي روبينيو وكذلك السنغالي ديمبا با، الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 33 من عمر اللقاء بهدف من توقيع الروماني إيبورانو برأسية في الشباك.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، وقع روبينيو على أول أهدافه مع فريقه الجديد، مستغلاً عرضية ليضع الكرة في الشباك الخالية.

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وحل السنغالي ديمبا با في الدقيقة 78 من عمر اللقاء كبديل، ليسجل هدف تأكيد الانتصار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع، من عرضية فيسكا ليضيف الهدف الثالث.

ليرفع باشاك شهير رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة موسعًا الفارق إلى 7 نقاط مع جلطة سراي حامل اللقب الذي تعادل أمس مع ألانيا سبور.

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