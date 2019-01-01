ألي: خسرنا أمام ولفرهامبتون بسبب الثقة الزائدة

ديلي ألي يؤكد أن الخسارة أمام ولفرهامبتون قبل عدة أيام جاءت بسبب الثقة الزائدة في النفس بين نجوم توتنهام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ديلي ألي نجم فريق توتنهام عن سعادته بردة فعل فريقه على الخسارة التي تعرض لها أمام ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن تلك الخسارة جاءت بسبب الثقة المفرطة من قبل نجوم توتنهام.

7 لحظات سعيدة في مسيرة فابريجاس مع تشيلسي

وقال ألي: "لقد كنا نقدم مستويات عظيمة من قبل، وربما كان ذلك هو سبب أننا شعرنا بثقة زائدة قبل أن نواجه فريق ولفرهامبتون".

وأضاف: "هم فريق مذهل، وربما نحن تصورنا أننا سنفوز بالمباراة ضدهم، لكن مثل تلك الأمور لا يمكن أن تحدث لنا إذا أردنا أن ننافس على البطولات ونكون من الكبار".

وأكمل: "علينا أن نكون حاسمون في كل مباراة، لا نتراجع في أي وقت، علينا أن ننظر لأنفسنا ونقول إن ذلك لا يمكنه أن يحدث مجددًا أبدًا".

سوق يناير | سواريز وبيبي وأبرز من يحتاج أرسنال لضمهم في يناير

واختتم تصريحاته: "من الجيد بالنسبة لنا أنه بعد الخسارة وجدنا أنفسنا في مواجهات جديدة، وأننا حققنا الانتصارات فيها، كان ذلك هامًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد حقق الفوز على كارديف سيتي في بداية 2019 بالدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة وفاز بسبعة أهداف نظيفة على ترانميري بكأس الاتحاد.