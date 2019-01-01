ديلي آلي: خسارة نهائي الأبطال ستقود توتنهام للأمام

النجم الإنجليزي ديلي آلي لاعب فريق توتنهام يؤكد أن خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ستمنح فريقه المزيد من الدوافع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإنجليزي ديلي آلي أن فريقه توتنهام يمر بساعات صعبة للغاية منذ خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق في حاجة للاستفادة من ذلك الموقف بأفضل شكل ممكن.

جزء من تاريخ الوطن العربي الحديث في صورة.. 😍👑#أوروبا_مع_جول #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/TG9mCk97Bx — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وقال آلي: "الخسارة محزنة للغاية، لا أحد حقًا يتحدث حول أي شيء في غرف الملابس، في مثل تلك الأوقات نفكر فيما كان من الممكن أن يحدث".

وأضاف: "بالرغم من الخسارة والأجواء المحطية بها علينا أن نتطلع للمزيد وننظر كيف وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا في الأساس".

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وأكمل: "من الصعب للغاية أن ننظر للإيجابيات في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت سنرى كل شيء بوضوح أكثر، تلك ليست النهاية علينا أن نستمر في العمل والتطور، يجب أن تدفعنا تلك الهزيمة للأمام".

جدير بالذكر أن السبيرز كانوا قد خسروا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بهدفين نظيفين سجلهما كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي.