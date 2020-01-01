ديلي آلي: توتنهام من أفضل فرق العالم وهكذا سنفوز بالكأس

الدولي الإنجليزي يعد جماهير توتنهام بإنهاء عقدة الجيل الحالي

أعرب نجم توتنهام ديلي آلي عن سعادته الغامرة، بعد تخطي ساوثامبتون في مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت المباراة الأولى، التي جمعتهما على ملعب "سانت ماري"، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف للكل يوم 25 يناير الماضي، ليضطر الفريقين لخوض مباراة إعادة بموجب قانون أقدم بطولة كرة قدم في العالم.

وتقمص الدولي الإنجليزي دور البطل بعد مشاركته كبديل في منتصف الشوط الثاني، بتقديم الهدية التي سجل منها لوكاس مورا هدف التعديل، قبل يوقع سون على هدف الانتصار من علامة الجزاء، ليقود توتنهام للفوز بنتيجة 3-2 بعدما كان متأخرًا بهدفين لهدف.

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وبعد المباراة قال لشبكة "بي تي" الرياضية "هذا اللقاء عبر كثيرًا عن شخصية توتنهام، وعندما تخوض مباراة صعبة في عطلة نهاية الأسبوع، يكون من السهل أن تخسر لقاء كهذا".

وأضاف "أظهرنا شخصية رائعة وأحيانًا شخصية مأساوية، لكن في بعض الأحيان يحتاج الأمر لحظة معينة، وأعتقد أن هذا حدث بعد هدفهم الثاني".

وختم حديثه "نحن نلعب مع بعضنا البعض منذ فترة، وتوتنهام يصنف كوافد من أفضل الفرق في العالم طوال فترة السنوات التي كنا فيها معًا، ونستحق الفوز بالكأس، لكن لا أحد سيقدمها لنا، علينا فقط مواصلة الضغط ليس لنا فقط بل لجماهيرنا التي تستحق الفوز بشيء (بطولة)".

ورغم النجاحات الكبيرة التي حققها هذا الجيل في السنوات الماضية مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، على غرار احتفاظه بمكانه ضمن الأربعة الأوائل في جدول ترتيب أندية البريميرليج والتأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال، إلا أن مشكلتهم الوحيدة تكمن في عدم التتويج بأي بطولة حتى الآن.