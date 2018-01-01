ديلف يرفض تحميل "الإصابات" مسؤولية الخسارة أمام كريستال بالاس

مدافع مان سيتي يريد التركيز على الحاضر والمستقبل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض فابيان ديلف لاعب وسط مانشستر سيتي تحميل الإصابات مسؤولية خسارة فريقه أمام كريستال بالاس في آخر جولات الدوري الإنجليزي، وهي الخسارة التي كلفته الابتعاد عن المتصدر ليفربول بفارق 4 نقاط.

وسقط السيتي على ملعبه بنتيجة 3-2 أمام كريستال بالاس، ولكن اللقاء لم يكن سلبيًا تمامًا، إذ حمل بعض الأخبار الجيدة وهي مشاركة الثلاثي العائد من الإصابة "سيرجيو أجويرو ورياض محرز وكيفين دي بروينه" وحصولهم على عدد من الدقائق الإضافية للعب.

وأكد ديلف أن عودة الثلاثي ستُساعد السيتي بالتأكيد، مطالبًا بالتركيز على الحاضر والمستقبل، ومضيفًا "من المهم ألا نتحدث عن الماضي وأن نعيش في الحاضر. المباراة انتهت الآن والأمر يتعلق باللقاء القادم، يتعلق بالحصول على النقاط الثلاثة".

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"وجود الفريق بالكامل جاهز للعب يُساعد بالتاكيد، منافسة اللاعبين لبعضهم البعض على المراكز أمر صحي، لكننا نمتلك أكثر مما يكفي في الفريق للفوز بأي مباراة، بغض النظر عن إصابة البعض أم لا".

"كل لاعب يفهم دوره جيدًا ويفهم النظام المتبع. عانينا من سوء الحظ أمام كريستال بالاس، لا أكثر. سنواصل المضي قدمًا ونتطلع للمباراة القادمة".