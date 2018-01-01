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الدوري الإنجليزي الممتاز

ديلف: تعلمنا درس كريستال بالاس ولا نهتم بنتائج ليفربول

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Getty Images
تعرف على تصريحات ديلف بعد الخسارة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد فابيان ديلف، مدافع مانشستر سيتي، أنّ فريقه تعلم من الهزيمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وسيعمل على تصحيح الأخطاء.

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كريستال بالاس حقق الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديلف في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: ""إنّها خطوة كبيرة للخلف دون شك ولكن الموسم لايزال طويلُا ونحن لانركز على ليفربول أو أي فريق آخر وإنما نهتم بأنفسنا فقط".

وتابع: "سيطرنا بصورة جيدة للغاية على المباراة ولكنهم سجلوا هدفين رائعين للغاية وضربة جزاء. علينا أن نرفع القبعة لكريستال بالاس على المباراة".

ديلف رأى ضرورة تحليل أداء ومستوى الفريق في المباراة ومعرفة الأخطاء والأمور التي تحتاج إلى تصحيح خلال الفترة المقبلة.

واختتم: "علينا أن نتحلى بالهدوء والتركيز خلال المباريات المقبلة، لدينا فرصة للمنافسة وربما حصد اللقب مجددًا الأهم هو أن نطوي صفحة هزيمة كريستال بالاس ونركز على الفوز في اللقاء القادم".

كريستال بالاس هو أول فريق يفوز على مانشستر سيتي في في الدوري الإنجليزي على ملعب "اتحاد" منذ خسارة الديربي في أبريل الماضي.

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