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ديلان برون يقترب من ليون لحل مشاكله الدفاعية

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PIERRE-PHILIPPE MARCOU
ليون سيلتقي مع برشلونة في دوري الأبطال

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يبدأ ليون الفرنسي في التفكير بصفقاته الشتوية، من أجل مواصلة مشواره في الدوري الفرنسي والمنافسة على المراكز الأوروبية، والمواجهة مع برشلونة في دوري الأبطال.

ويحتل ليون المركز الثالث في الدوري الفرنسي، كما تأهل ثانيًا خلف مانشستر سيتي ليواجهة الفريق الكتالوني بدور الـ16 من دوري أبطال أووربا.

ويسعى الفريق في ضم قلب دفاع، حيث يفضل الأرجنتيني ماركوس سينسي لاعب سان لورينزو، والتونسي ديلان برون لاعب جينت البلجيكي.

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ويظهر اهتمام باللاعب التونسي ديلان برون والذي سجل هدفًا في شباك بلجيكا بكأس العالم، من أكثر من فريق، أبرزها جلطة سراي التركي، ساسولو الإيطالي، سبارتاك موسكو الروسي، أي أن ليون لن يجد سهولة في المفاوضات.

ويقدم ديلان برون، البالغ 23 عامًا، أداءً رائعًا في الدوري البلجيكي الموسم الحالي، مشاركًا في 12 مباراة ومسجلاً 5 أهداف.

 ويحتل جينت صدارة الدوري البلجيكي، ويستطيع اللاعب المولود في فرنسا، اللعب في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو ما يحل أزمة الفريق الفرنسي بعد إصابة رافائيل لفترة طويلة.

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