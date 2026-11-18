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تطرّق ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، إلى التكهنات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن الحالة البدنية لفرينكي دي يونج، وطريقة تعامل النادي داخليًا مع متاعب الإصابة الأخيرة التي عانى منها لاعب الوسط. وفي حديث صريح عن مسار تعافي الدولي الهولندي، نفى المسؤول في النادي الشائعات التي تحدثت عن توتر بين اللاعب والإدارة بخصوص القرارات الطبية.

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توضيح الجدل حول الجراحة

تحوّل وضع دي يونج إلى محور نقاش واسع عقب كأس العالم، إذ مثّل لاعب الوسط منتخب هولندا رغم معاناته من مشكلة كبيرة في الركبة. وتبيّن لاحقًا أنه تعرّض لتمزق في الرباط الداخلي الجانبي، وهو تشخيص لم يؤكده النادي إلا بعد عودة دي يونج من عطلة استمرت 13 يومًا في إيبيزا عقب البطولة. وأدى هذا التسلسل الزمني إلى تقارير تحدثت عن استياء داخل إدارة برشلونة من مدى شفافية اللاعب، ومن قراره اللاحق بتجنب الخضوع لعملية جراحية.

غير أن ديكو سعى الآن إلى تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن العلاقة لا تزال قائمة على الاحترافية والاحترام. وأوضح في مقابلة مع إذاعة كتالونيا: «لم يكن هناك أي توتر». وأشار المدير الرياضي إلى أن دي يونج واجه معضلة مماثلة في السابق مع إصابة في الكاحل، حين فضّل أيضًا العلاج التحفظي على التدخل الجراحي. واختار النادي احترام استقلاليته في المرتين، مقدّمًا ارتياح اللاعب لجسده ولمسار تعافيه على فرض قرار طبي عليه.

مخاوف بشأن إصابات دي يونج

وشدد ديكو على أنه رغم التوجيهات المتخصصة التي يقدمها الطاقم الطبي للنادي، بقيادة الدكتور ريكارد برونا ورئيس أخصائيي العلاج الطبيعي راؤول مارتينيز، فإن القرار النهائي غالبًا ما يعود إلى الرياضي نفسه.

وقال ديكو: «فرينكي لاعب يحب التفكير واتخاذ قراراته بنفسه. النادي لا يفرض شيئًا، فهذه مسألة صحية. لم يغضب منه أحد».

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وانسحب دي يونج من قائمة منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب الإصابة، ليغيب عن خسارة منتخب بلاده أمام ألمانيا بنتيجة 5-0 في دوري الأمم الأوروبية. وإجمالًا، خاض لاعب الوسط أربع مباريات مع برشلونة هذا الموسم.

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ديكو يطالب بتشكيلة أعمق

وفيما يخص الإصابات، أكد ديكو أيضًا أهمية امتلاك تشكيلة زاخرة باللاعبين أصحاب الجودة لمواكبة متطلبات كرة القدم الحديثة.

وقال: «عندما لا يكون لدينا عدد كبير من اللاعبين نشتكي، وإن كان لدينا نشتكي أيضًا. باريس سان جيرمان، آخر الفائزين بدوري أبطال أوروبا، لديه أربع مباريات أقل في الدوري ويُنهي الموسم دائمًا بقوة. كرة القدم اليوم فيها أربع مباريات رسمية بعد كأس العالم مع المنتخب. المتطلبات كبيرة. إنها مسألة إدارة للأحمال، لكنك تحتاج إلى 20 أو 22 لاعبًا من الطراز الرفيع».

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ثم سلّط ديكو الضوء على الكيفية التي قد يؤثر بها نقص العمق في التشكيلة على قدرة برشلونة على المنافسة في عدة بطولات، ملمحًا إلى أن امتلاك خيارات أكثر ربما كان سيجنّب الفريق الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في العام الماضي.

وأضاف: «مع تشكيلة أعمق، لا أعلم إن كنا سنغيب عن نهائي كأس الملك في العام الماضي. لا يمكن لبرشلونة أن يستغني عن لاعبين من الطراز الرفيع. إذا كان لدينا 14 أو 15 لاعبًا فقط، فسنعاني نقصًا عدديًا في المنافسة على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك. ربما هناك بعض الإحباط الآن، لكن هذا هو الحال، إنه سوء حظ».

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يستعد برشلونة لاستضافة فياريال يوم الأحد، قبل أن يسافر لمواجهة صباح يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.