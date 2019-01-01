ديفيد لويز يتوقع تألق مارتينيلي مع أرسنال

الثنائي البرازيلي انضما للمدفعجية خلال سوق الانتقالات الصيفية

يثق ديفيد لويز مدافع أرسنال الإنجليزي، في تألق مواطنه جابريل مارتينيلي مع المدفعجية في المستقبل القريب.

مارتينيلي انضم لأرسنال من إيتوانو البرازيلي ببداية سوق الانتقالات الصيفية، قبل أن يلتحق به لويز في اليوم الأخير من الميركاتو.

الجناح الشاب أظهر العديد من المؤشرات الإيجابية في الفترة التحضيرية للموسم، كما لعب للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد.

لويز قال عن زميله الجديد:"هو لاعب صغير جداً في السن، يمتلك موهبة رائعة الجميع يتحدث هنا، الكل متحمس لرؤيته يصل لأعلى مستوى له".

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وأضاف:"سيكون من الرائع العمل معه ومنحه المزيد من الخبرة التي حصلت عليها في كرة القدم السنوات الماضية".

وتأتي تصريحات المدافع البرازيلي، قبل مواجهة أرسنال مع بيرنلي الأسبوع القادم، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.