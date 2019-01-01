ديفيد لويز: كنا الأفضل أمام مانشستر يونايتد وأظهرنا نضجاً كروياً

أرسنال نجح في العودة والتعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ديفيد لويز، مدافع أرسنال الإنجليزي، أن فريقه كان الأفضل في مباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم.

وتعادل أرسنال، بهدف لكل فريق مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال لويز في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "نحن سعداء بالأداء الذي قدمناه اليوم، عندما تحلل أداء كل فريق، سترى أننا كنا أفضل".

وتابع: "حتى عند التأخر بهدف، اظهرنا نضجاً كبيراً خاصة اللاعبين الشباب، إنهم صغار ولكنهم يعرفون كيف يلعبون كرة القدم والتعامل تحت الضغط".

وواصل: "لقد كانت مباراة مثيرة لجمهور الفريق، ولكننا حققنا أداءً جيداً وكذلك مانشستر يونايتد".

وعند سؤاله عن مستوى زميله أوباماينج، قال: "أتمنى أن يستمر بهذا المستوى، إنه لاعب مذهل، سيكون من الرائع أن يستمر هكذا".