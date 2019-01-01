ديفيد لويز: ساري يمتلك السلطة على غرفة اللاعبين في تشيلسي

مدافع فريق تشيلسي ديفيد لويز يدافع عن مدربه ماوريسيو ساري

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد ديفيد لويز مدافع فريق تشيلسي على احترام جميع اللاعبين لمدربهم ماوريسيو ساري وأنه لديه الصلاحية على اللاعبين وذلك بعد الخلاف الذي دار بينه وبين حارس المرمى كيبا.

وكانت مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين تشيلسي ومانشستر سيتي قد شهدت غضبًا من ساري بعد أن رفض كيبا استبداله بالحارس كاباييرو، الواقعة التي أكد بعد ذلك طرفيها إنها كانت مجرد سوء تفاهم.

تحليل| مانشستر سيتي بطلاً للكأس.. الفضائح لا تحدث مرتين

الواقعة فتحت مجالًا للحديث عن علاقة ساري باللاعبين في غرفة الملابس، وعن هذا الأمر قال لويز: "أحب طريقة لعب ساري وأحب شخصيته، هو شخص رائع بالطبع، لديه كل السلطة لاختيار التشكيل وكامل احترام جميع اللاعبين".

وكان ديفيد لويز قد أهدر ركلة ترجيح في المباراة التي انتهت بتتويج مانشستر سيتي بالدوري.

يذكر أن ماوريسيو ساري يخوض موسمه الأول في قلعة ستامفورد بريدج، قادمًا من تدريب فريق نابولي.