وكيل لويز واثق من بقائه في تشيلسي

الوكيل متفائل للغاية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كيا جورابشيان ثقته في بقاء موكله "ديفيد لويز" في ملعب ستامفورد بريدج للموسم القادم.

وينتهي عقد المدافع البرازيلي مع تشيلسي خلال يونيو القادم، وقد أبدى المدرب ماوريتسيو ساري رغبته في بقاء اللاعب خاصة أنه يعتمد عليه بشكل أساسي في قلب الدفاع هذا الموسم، وعبر لويز أيضًا عن رغبته في البقاء، لكن المفاوضات مازالت جارية حول تجديد العقد.

مانشستر سيتي يُواصل مطاردة ليفربول بثلاثية "سهلة" ضد ولفرهامبتون

وحسب التقارير المتابعة، فالعائق الأكبر أمام التوصل لاتفاق هو سياسة البلوز بعدم تجديد عقود اللاعبين فوق الـ30 عامًا إلا لعام واحد وهو ما قد يتعارض مع رغبة صاحب الـ31 عامًا، خاصة مع وجود أندية أخرى لا تتبع تلك السياسة وترغب في ضمه.

وتتحدث التقارير الصحفية كذلك عن وجود خلافات حول المقابل المالي المطلوب من لويز لتجديد عقده، لكن وكيله نفى ذلك بقوله لصحيفة ذا صن "على عكس بعض التقارير، نحن في وضع جيد جدًا مع تشيلسي".

"نحاول التوصل لاتفاق لأن لويز يُريد البقاء والمدرب يريده أن يبقى وكذلك النادي. أنا واثق من أننا سنتوصل لاتفاق ما".