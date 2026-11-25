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تعهّد ديفيد كوجان، رئيس هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة، بأن تواجه هيئته ملاك مانشستر سيتي إذا تم تأييد حكم إدانة النادي، مؤكدًا أن حجم سيتي لن يُحدث أي فرق. وتملك الهيئة الرقابية صلاحية عزل المديرين بل وفرض بيع النادي، في حين قاطعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جلسة الاستماع البرلمانية بـ«رسائل غاضبة».

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كوجان مستعد لمواجهة سيتي

أكد كوجان أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة والشؤون الرقمية يوم الأربعاء أن الهيئة التنظيمية «ستملك الجرأة بكل تأكيد» لمواجهة ملاك سيتي، وأنها قد تفرض بيع النادي في أخطر الحالات. وكان سيتي، الذي أُدين بارتكاب 114 مخالفة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز في سبتمبر، قد تقدّم باستئناف، في حين اتفقت الأندية المنافسة على تغطية الرسوم القانونية إذا لجأ الرعاة إلى القضاء.

وأضاف: «انسوا اسم النادي. انسوا حجم النادي. انسوا حجم القضية. لا يمكننا ببساطة تجاهل واجباتنا القانونية تجاه نادٍ ما لمجرد أنه يتمتع بحجم معين».

الملاك قد يُجبرون على الرحيل

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا تايمز، استعرض كوجان أيضًا العقوبات المتاحة، إذ قال للنواب: «إذا نظرتم إلى العقوبات المحددة التي يمكننا فرضها، فلدينا كل شيء، بدءًا من تقرير عدم وجود أدلة كافية لاتخاذ أي إجراء، وصولًا إلى عزلهم من مناصبهم كمديرين ومن أي ارتباط بالنادي أو بكرة القدم الإنجليزية مستقبلًا».

وأوضح ريتشارد مونكس، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المالك الذي يُعتبر غير مؤهل سيُمنح مهلة للبيع، قبل تعيين طرف ثالث للإشراف على عملية البيع. وقال: «إذا كان ذلك السعر أقل مما يقبل المالك أن يبيع به، فليكن».

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رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقاطع الجلسة

وتوقفت الجلسة حين قالت رئيسة اللجنة، السيدة كارولين دينيناج، إنها تلقت رسائل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن تصريحها السابق بأن الرابطة أنفقت نحو 500 مليون جنيه إسترليني على التكاليف القانونية في قضية سيتي. وقالت: «اسمحوا لي أن أتدخل لأقول إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تتوق بشدة إلى أن أقول إنها لم تنفق 500 مليون جنيه إسترليني في معركتها ضد مانشستر سيتي في هذه القضية».

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وأضافت: «أقول ذلك لأنني أتلقى رسائل غاضبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لأبلغكم بذلك». وعلّق كوجان مازحًا: «يجب أن أقول إنني لم أدرك أن هذه جلسة تفاعلية».

استئناف سيتي في ديسمبر

ومن المقرر أن تُعقد جلسة استئناف سيتي في منتصف ديسمبر، على أن يصدر الحكم في العام الجديد، ومن المرجح أن تطلق الهيئة التنظيمية تقييمها الخاص لملاك النادي ومديريه في حال فشل الاستئناف.

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وتتيح لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز فرض عقوبات تتراوح بين خصم النقاط والطرد من المسابقة. وفي الأثناء، يخوض فريق المدرب إنزو ماريسكا رحلة حاسمة لمواجهة آرسنال المتصدر يوم الأحد.