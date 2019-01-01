ديفيد سيلفا: نعتمد على الخبرات في سباق لقب الدوري الإنجليزي

النجم الإسباني ديفيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه يعتمد على خبرة الحصول على اللقب من قبل في طريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني ديفيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي على صعوبة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري مع فريق ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الخبرة تقف في صف فريقه بهذا السباق، وأنهم يعتمدون عليها بشكل كبير.

الأفضل بلا منازع وليفربول لا يستحقه - ردود أفعال صاخبة على هدف صلاح في بورنموث

وقال سيلفا: "أعتقد أن المباراة المقبلة بالنسبة لنا تكون دومًا هامة، فالخبرة الطويلة التي حصلنا عليها طوال السنوات الماضية ومن كم المباريات التي لعبناها تساعد كثيرًا في مثل تلك اللحظات.

وأضاف نجم مانشستر سيتي الذي حقق ثلاثة ألقاب بريميرليج من قبل مع الفريق: "لقد مررنا بمثل تلك التجربة من قبل ونعلم بالتحديد ما الذي يحدث".

بعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريد

وأكمل: "كل مباراة نخوضها تكون صعبة عندما يضيق الفريق الخصم المساحات ويدافع بشكل جيد، ويجب أن نستفيد من كل فرصة تتاح، ذلك ما حدث أمام إيفرتون وسجلنا هدفين".

واختتم تصريحاته: "لا يمكنك أن تحقق الفوز دومًا بفارق كبير من الأهداف، لكن لطالما دافعنا بشكل جيد سيكون أمامنا فرصة لتحقيق الفوز في المباريات".