تقارير - دي خيا يغيب عن مواجهة ليفربول ومخاوف من ابتعاده لمدة طويلة

النتائج السيئة والإصابات تضرب كتيبة سولشاير

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

تلقت جماهير مانشستر يونايتد خبرًا صادمًا بغياب الإسباني ديفيد دي خيا؛ حارس مرمى الفريق، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول، المقرر إقامتها في 20 من الشهر الجاري.

الشياطين الحمر من المنتظر أن يستضيفوا الريدز على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتعرض الحارس الإسباني للإصابة أمس الثلاثاء، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة السويد، بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، ضمن تصفيات يورو 2020.

وتسيطر حاليًا حالة من القلق بمانشستر، حيث تشير بعض التقارير إلى إمكانية غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين كاملين.

غياب دي خيا عن مواجهة ليفربول تعد هي المرة الأولى التي يضطر بها الحارس عدم المشاركة في مباراة، إثر إصابة، منذ أن غاب عن لقاء هال سيتي في 24 مايو عام 2015.

إصابة صاحب الـ28 عامًا تضع سولشاير؛ المدير الفني للفريق، في أزمة قبل المواجهة المهمة أمام ليفربول، في ظل عدم التأكد بعد من لحاق الثنائي بول بوجبا وأنتوني مارسيال بالمباراة.

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط فقط، حيث خسر ثلاث مباريات وتعادل في مثلهم وفاز في مباراتين أخرتين، فيما يأتي ليفربول في الصدارة بـ24 نقطة بعدما فاز في المباريات الثمانية.