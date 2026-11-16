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السير ديفيد بيكهام غاضب بشدة، وقد جرّ شركة كوتي المنتجة للعطور إلى القضاء، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام دولية عدة. واكتشف نجم كرة القدم السابق أن عطوره الخاصة كانت تُباع في أماكن منها «سلة تخفيضات في محطة وقود»، ويطالب بمبلغ ضخم يصل إلى 38 مليون يورو، بحسب وثائق المحكمة.

يتعاون بيكهام منذ سنوات طويلة مع كوتي، التي طرحت في الأسواق أكثر من ثلاثين عطرًا تحمل اسمه. وتُباع هذه العطور في المملكة المتحدة عادةً بنحو عشرين جنيهًا إسترلينيًا للزجاجة الواحدة. لكن وفقًا لشركة دي بي فينتشرز، التي تدير الحقوق التجارية لاسم بيكهام، فإن كوتي لم تلتزم بالاتفاقات المتعلقة بنقاط البيع.

وفي وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا في نيويورك، تؤكد دي بي فينتشرز أن العطور بيعت بطريقة تتعارض مع رغبة بيكهام، إذ يُقال إن المنتجات عُثر عليها لدى باوندلاند، وهي سلسلة متاجر بريطانية منخفضة الأسعار، وفي «سلة تخفيضات في محطة وقود».

ووفقًا لمحامي بيكهام، فإن البيع في مثل هذه الأماكن يضر بصورة علامته التجارية. وتسعى دي بي فينتشرز إلى الحفاظ بعناية على الصورة الحصرية والفاخرة التي بناها الدولي الإنجليزي السابق. بل إن المحامين يتحدثون في مستندات المحكمة عن «يأس وجشع» لدى كوتي.

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وبحسب دي بي فينتشرز، باعت كوتي منتجات لبيكهام بقيمة 24 مليون دولار على الأقل (أكثر من 22 مليون يورو) عبر متاجر غير معتمدة. ولذلك تطالب الشركة بإجمالي 41 مليون دولار كتعويض عن الأضرار ومبالغ تعويضية، أي ما يعادل نحو 38 مليون يورو.

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علاوة على ذلك، يُزعم أن كوتي أبلغت عن صافي إيرادات أقل من الحقيقي بمقدار 123 مليون دولار. ونتيجة لذلك، تقول شركة بيكهام إنها خسرت نحو ستة ملايين دولار من عائدات حقوق الامتياز. وقد قدمت كوتي دفاعها وطلبت من المحكمة رد الدعوى.

وتنفي كوتي أنها باعت عطور بيكهام عبر باوندلاند في أي وقت. كما تؤكد الشركة المنتجة أن من حقها أن تحدد بنفسها نقاط البيع التي تُعرض فيها العطور.

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واعتزل بيكهام كرة القدم في عام 2013، ثم بنى إمبراطورية تجارية واسعة حصل منها هذا العام، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية، على أرباح بقيمة 51 مليون دولار، ويعود ذلك جزئيًا إلى شراكات مربحة مرتبطة بكأس العالم.

وإلى جانب زوجته فيكتوريا، التي تحقق بدورها نجاحًا في عالم الأعمال، تُقدَّر الثروة المشتركة للزوجين في أحدث قائمة صنداي تايمز للأثرياء بنحو 1.4 مليار يورو.