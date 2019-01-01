ديشان ينصح بوجبا وجريزمان بحسن اختيار الوجهة المقبلة

أين يلعب نجوم الديوك الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وجه ديديه ديشان، مدرب فرنسا، النصيحة لنجميه بول بوجبا وأنطوان جريزمان بخصوص وجهتهما المقبلة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد جريزمان رحيله عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم، بينما ارتبط بوجبا بمغادرة يونايتد إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته، وعلى رأسها ريال مدريد.

وقال ديشان بمؤتمر صحفي الثلاثاء: "اللاعبون يختارون، أنا فقط أقول رأيي ولست أنصح، هم يختارون على أساس العائلة والمستقبل".

وأضاف: "يسألونني دائماً عن رأيي، أقول لهم إن عليهم الاختيار الصحيح في تلك الأمور الهامة، الحديث سهل ولكن عليك حسن الاختيار".

ريال مدريد وبرشلونة والوجهات المتوقعة لجريزمان بعد أتلتيكو

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ودافع ديشان عن بوجبا: "أتمنى أن تتابعوه في البريميرليج، يسجل ويقدم تمريرات حاسمة، ولاعب مهم، الموسم 10 شهور واللاعب لا يستمر في أفضل أحواله طوالها".

وختم: "مع فرنسا، يعرف أنني أطلب منه أيشاء مختلف لأننا هنا فريق، وهو دائماً يؤدي جيداً معي".

وتلعب فرنسا ودياً مع بوليفيا، ثم تواجد أندورا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 الشهر المقبل.