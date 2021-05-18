ديشان يقرر استدعاء بنزيما لتمثيل فرنسا في اليورو

أنباء سعيدة لمهاجم ريال مدريد

مفاجأة جديدة يحضر لها ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لصفوف الديوك.

بنزيما تم استبعاده لفترة طويلة من تمثيل منتخب فرنسا، على خلفية القضية الشهيرة التي جمعته بزميله السابق ماثيو فالبوينا.

ديشان أصر على عدم ضم بنزيما لصفوف فريقه طوال السنوات الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار ولتجنب أي خلافات شخصية.

ومع ذلك كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن تغيير ديشان في موقفه تجاه نجم ريال مدريد المتألق هذا الموسم.

وأكدت أن مدرب فرنسا قرر استدعاء المهاجم المخضرم وضمه لقائمة فرنسا المشاركة في بطولة يورو 2020 المقامة هذا الصيف.

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ومن المقرر أن يحسم ديشان الأمر بشكل رسمي، مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يخرج للتلفزيون الفرنسي للإعلان عن قائمة فريقه لليورو.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة الذي سجل 29 هدفًا مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، ظهر للمرة الأخيرة مع فرنسا في مواجهة الديوك الودية أمام أرمينيا في 8 أكتوبر 2015 حيث ساهم وقتها في فوز بلاده 4/0 بتسجيل هدفين.