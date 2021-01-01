ديشان يرد على مزاعم عودة بنزيما للمنتخب: الجميع يبحث عن الضجة!

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، يتحدث عن عودة كريم بنزيما للفريق!

أكد ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن أنباء عودة كريم بنزيما نجم ريال مدريد للفريق في الفترة الماضية ليست قريبة من الصحة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ديشان، وأكد خلالها أن تصريحات ميشيل مولان المرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي خرجت لتثير الضجة فقط.

وقال ديشان: "بكل صراحة كل ما يحدث في هذا الأمر غير جاد، لكن هناك دائمًا من يريدون أن يثيروا الضجة طوال الوقت".

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وأضاف: "لقد قرأت تصريحات ميشيل مولان في الصحف وسأجيب عليه، بالرغم من علمي أن ذلك سيثير الإعلام أكثر".

وأكمل: "ذلك الرجل ربما كان عليه أن يعمل كمدير فني، يبدو إنه يملك الشهادات اللازمة وربما يمكنه أن يعمل مكاني".

وأردف: "لو نظرتم لهجوم الفريق سنرى أن المنتخب لم يملك مثل تلك الفاعلية من قبل في الهجوم أبدًا، هذه هي الحقيقة".

وأنهى تصريحاته عن ترشيح لو جرانت: "سيكون شيئًا جيدًا للغاية ليس بالنسبة لي لكن بالنسبة لكرة القدم الفرنسية".

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد ابتعد عن المشاركة مع منتخب فرنسا منذ سنوات، وأكد مؤخرًا أنه لا يفكر في العودة قريبًا.