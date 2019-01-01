ديشان يدخل قائمة المرشحين لخلافة أليجري في يوفنتوس

اجتماع حاسم بين أليجري وإدارة النادي الإيطالي

دخل الفرنسي ديديه ديشان، ضمن قائمة المرشحين لخلافة ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في حالة رحيله.

العديد من الشكوك تستمر حول مستقبل أليجري في يوفنتوس، وسط أنباء تؤكد رغبة النادي الإيطالي في الاعتماد على مدرب جديد.

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موقع "توتو سبورت" الإيطالي، أكد أن يوفي يريد عودة ديشان للفريق مرة أخرى بعد تركه في 2007.

وأوضح أن إدارة النادي ستحاول إقناع ديشان بترك مهمة تدريب فرنسا هذا الصيف، قبل الانتقال للعمل بالفريق خلفاً لأليجري.

وهي الأزمة الوحيدة التي قد تواجه يوفنتوس، خاصة وأن فرنسا مقبلة على بطولة يورو 2020.

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ومن المقرر أن تجتمع إدارة يوفي بأليجري خلال الـ24 ساعة القادمة، لحسم مصيره بشكل نهائي، من أجل بدء التفاوض مع المرشحين على رأسهم ديشان.

جدير بالذكر أن ديشان سبق وأن مثل يوفنتوس كلاعب في الفترة من 1994 إلى 1999، وفاز معه بالدوري الإيطالي 3 مرات، كما يحمل لقب دوري أبطال أوروبا.