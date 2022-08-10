ديشان يحسمها .. هل يغيب كانتي وبوجبا عن كأس العالم؟

كشف ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، عن موقفه من تواجد بول بوجبا نجم يوفنتوس في كأس العالم بقطر في شهر نوفمبر القادم.
بوجبا رحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر، لينضم إلى يوفنتوس في صفقة اننتقال حر، ولكن البداية لم تكن جيدة.
صاحب الـ29 سنة تعرض لإصابة في الغضروف الجانبي لركبته اليمنى في جلسة تدريبية الشهر الماضي، وهي إصابة يخشى الكثيرون أن تبعده عن المونديال.
ماذا قال ديشان عن بوجبا؟
البعض كان يعتقد أن يوفنتوس سيقوم بعملية جراحية للاعب من أجل التعافي بشكل كامل من إصابته، بعد معاناته من مشاكل بدنية مستمرة خلال تواجده بمانشستر.
المدرب الفرنسي قال عن مشاركة بوجبا ونجولو كانتي نجم تشيلسي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان":"من المهم تواجدهما معنا في البطولة".
وأضاف:"يجب علينا إعداد اللاعبين الشباب تحسبًا لأي مشكلة، ولكني على اتصال مع بوجبا ومشاركته في كأس العالم ليست موضع شك".
Six years ago, Man United broke the transfer record to sign Paul Pogba after letting him leave the club for free 🙃 pic.twitter.com/0I3Thgjrd6— ESPN UK (@ESPNUK) August 9, 2022
هل يخضع بوجبا لعملية جراحية؟
مصادر جول سبق أن أكدت قرار يوفنتوس بعدم خضوع اللاعب لعملية جراحية، مع اتباع نظام عمل معين لعلاج الفرنسي لمساعدته على العودة بأقرب وقت ممكن.
زبدلاً من التدخل الجراحي الذي كان سيطيل فترة غيابه، بدأ بوجبا هذا الشهر برنامجًا مدته خمسة أسابيع للتحضير لعودته ليوفنتوس التي تأخرت حتى اللحظة.
وسيخضع الفرنسي للعلاج المحافظ الذي يهدف إلى تقصير فترات التعافي، وسيأتي الجزء الأول من هذا الشفاء عبر صالة الألعاب الرياضية وإعادة التأهيل في المسبح.
وسيشهد الجزء الثاني عودته إلى أرض الملعب حيث سيستعد بشكل فردي للعودة في نهاية المطاف إلى الملعب.
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