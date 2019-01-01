ديشان يتجاهل لاكازيت ويستدعي بن يدر بقائمة فرنسا لتصفيات اليورو

رغم تألقه مع أرسنال في الفترة الأخيرة

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن قائمة فريقه من أجل التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

قائمة أبطال العالم لم تشهد العديد من التغييرات، باستمرار غياب أليكساندر لاكازيت مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي رغم تألقه في الفترة الأخيرة.

وقرر ديشان الاعتماد على أوليفييه جيرو وكيليان مبابي بالإضافة لوسام بن يدر نجم إشبيليه في مركز المهاجم الصريح.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي :

حراس مرمى: أريولا، ماينان، ليكومتي، هوجو لوريس

24 joueurs appelés par Didier Deschamps dont 3 nouveaux ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus



🆚Bolivie - Dim. 02/06 à

Turquie🆚France - Sam. 08/06

Andorre🆚France - Mar. 11/06 pic.twitter.com/PMBFYE4yV9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2019

دفاع:لوكاس ديني، فيرلاند ميندي، رافائيل فاران، دوبوا، بافارد، كورت زوما، صامويل أومتيتي، كليمينت لونجليه.

الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا، بلايس ماتويدي، موسى سيسوكو، تانجوي ندومبيلي.

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هجوم: وسام بن يدر، أنطوان جريزمان، ثوفان، كينجسلي كومان، توماس ليمار، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

وتلعب فرنسا ودياً ضد بوليفيا في 2 يونيو القادم، قبل التوجه لملاقاة تركيا في 8 من نفس الشهر وأندورا يوم 11 بتصفيات اليورو.