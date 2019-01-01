ديشان: مواجهة تركيا حاسمة وليست انتقامية

مدرب المنتخب الفرنسي يرفض استخدام مصطلح انتقام من أحفاد العثمانيين

أصر المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشان، على أن مواجهة تركيا المقرر لها مساء غد الإثنين ليست انتقامية، مكتفيًا بوصفها مباراة "حاسمة" على بطاقة الترشح لبطولة الأمم الأوروبية.

ويسعى منتخب أبطال العالم لضرب عصفورين بحجر واحد في مباراة الغد، منها رد اعتباره بعد سقوطه أمام أحفاد العثمانيين بهدفين نظيفين في مباراة الدور الأول لتصفيات اليورو، ومنها أيضًا الانفراد بصدارة المجموعة التاسعة، التي يتقاسم صدارتها مع الأتراك برصيد 18 نقطة لكل منتخب.

وقال مدرب يوفنتوس الأسبق في حديثه مع الصحفيين على هامش قمة الإثنين "علينا فقط المضي قدمًا نحو التأهل، وأعتقد أن الفوز سيمنحنا التأهل. هل ستكون مباراة انتقامية؟ لا يوجد انتقام أبدًا".

وأضاف "لن نستعيد النقاط التي فقدناها في تركيا، بالنسبة لنا عملنا على تطوير وتحسين أنفسنا، ومباراة الغد ستكون مختلفة عن المباراة الأولى، ستكون مباراة حاسمة وينبغي علينا التعامل معها على هذا الأساس".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وعن رأيه في المنافس، قال "تركيا لم تسرق الـ18 نقطة، نتحدث عن منتخب قوي وفعال لم يستقبل سوى هدفين من ركلات جزاء، ولديهم خط هجوم قوي جدًا. لا شك أبدًا أنهم عبروا عن أنفسهم بشكل جيد، خاصة في مباراتهم ضدنا".