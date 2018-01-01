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الدوري الإنجليزي الممتاز

ديشان يرد على إدعاءات لابورت حول المنتخب الفرنسي

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Getty Images
حرب تصريحات بين الثنائي عبر وسائل الإعلام

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إدعاءات مدافع مانشستر سيتي إيمريك لابورت بخصوص أسباب استبعاده من تمثيل المنتخب بالفترة الأخيرة.

وكان لابورت قد صرح قبل عدة أيام أن ديشان حرمه من الفوز بكأس العالم وتمثيل فرنسا عموماً لأسباب شخصية وليست فنية.

وعلق ديشان على الأمر مع "آر إم سي" قائلاً: "لا أتفهم ما قاله، لا أملك مشاكل مع أي شخص، أنا لا أختار على أساس شخصي".

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وأتبع: "كل ما يمكني قوله له أن يواصل العمل والأداء الطيب، كما لا يجب أن ننسى أنه أعسر".

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وختم قائلاً: "لا يمكن على المستوى الدولي اللعب بمحوري دفاع يلعبان بالقدم اليسرى، من يطالب بوجود لابورت بدلاً من رامي يجب أن يتفهم تلك النقطة".

ولم يمثل لابورت المنتخب الفرنسي في أي لقاء وأوضح أنه يفضل الأخير على اللعب مع المنتخب الإسباني الذي يحق له اللعب معه.

ويقدم لابورت مستويات مميزة مع مانشستر سيتي هذا الموسم وأصبح أساسياً في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا.

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