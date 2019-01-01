ديشان: جيرو سيخرج من المحنة ومواجهة تركيا حاسمة في التصفيات

مدرب المنتخب الفرنسي يقدم الدعم اللازم لمهاجمه المهمش في لندن

قدم المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الدعم اللازم لمهاجمه أوليفييه جيرو، بعد تهميشه مع ناديه اللندني تشيلسي في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن صاحب الـ33 عامًا لديه من الخبرة والجودة من يكفي للتغلب على هذه المحنة.

وقال مدرب أبطال العالم للصحفيين "أوليفييه جيرو؟ لا أعتقد أنه يشعر بالقلق، لقد واجه نفس هذا الموسم، صحيح لم يقابله كثيرًا، لكنه يعرف كيفية الخروج منه، وبالنسبة لي. من الصعب أن أسلبه حقه أو ما فعله معنا".

وأضاف "المنتخب الفرنسي أكثر كفاءة، وهناك اختلافات واضحة بين وضعه الآن وضعه في آخر تجمع، فعندما تلعب دقائق قليلة، فهذا يصعب الأمور على أي لاعب. ما أعرفه أن جيرو كان دائمًا قادرًا على الرد في مثل هذه المواقف، لذا هو موجود معنا، ولا أريد أن أتوقع منه الكثير".

وعن مباراتي أيسلندا وتركيا، قال "لست عصبيًا بطبعي، ولدينا أشياء نتعامل معها كل يوم وهناك أسئلة كثيرة عن مبابي وهيرنانديز ودوبوا، لكننا نستعد بطريقتنا للمباراة الأولى ضد أيسلندا التي لن تكون حاسمة، لكن ربما تكون المباراة الثانية (مواجهة تركيا) حاسمة".

وختم "لم يعد لدينا سوى أربع مباريات في التصفيات المؤهلة لليورو، مباراتان أمام الخصم المباشر، وهذا يعني أن النقاط الست في غاية الأهمية في هاتين المباراتين".

🇮🇹 الطليان أناقة بس ✨



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برأيكم .. كم من 🔟 ؟



( 📸 : @azzurri ) pic.twitter.com/ljJbmMrSPQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 7, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يحتل صدارة مجموعته الثامنة برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب التركي، ويتبعهما المنتخب الأيسلندي في المرتبة الثالثة بـ12 نقطة، ثم ألبانيا بتسع نقاط ومولدوفا بست نقاط وأندورا في مؤخرة المجموعة بلا نقاط.