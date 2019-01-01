ديشان يفسر استبعاد رابيو وأومتيتي من فرنسا

بطل العالم يقابل ألبانيا وأندورا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح ديديه ديشان، مدرب فرنسا، الأسباب وراء استبعاد الثنائي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، وأدريان رابيو، لاعب يوفنتوس، من تشكيل المنتخب.

وتلعب فرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2020 الشهر المقبل أمام كلاً من أندورا وألبانيا في سعيها لضمان التأهل مبكراً.

لابورت بديل أومتيتي في قائمة فرنسا لتصفيات أمم أوروبا

وقال ديشان بالمؤتمر الصحفي: "لا نملك حلول عدة لتعويض غياب كانتي، رابيو لم يلعب إلا 30 دقيقة، هو اختار خوض تجربة جديدة في يوفنتوس، عليه أن يثبت أنه الأفضل".

وأضاف: "اخترت نزونزي لأنني عملت معه وأعرفه، هو لاعب من الطراز العالي".

وحول أومتيتي: "لم أنس ما قدمه للفريق، هو من الحرس القديم، هو تغلب على المتاعب الصحية التي عانى منها، ولكن الفريق يمضي قدماً، وسنرى ما سيحدث في مارس، باب المنتخب مفتوح دائماً".

وعن تأثير غياب كيليان مبابي: "الجدول مزدحم، وهو لاعب بخصائص خاصة يساعدنا كثيراً، سيكون علينا تغيير الخطة ربما وإيجاد حلول أخرى".

وختم ديشان بالإشادة بنجمه أنطوان جريزمان: "حظى بانطلاقة قوية في كامب نو، لم أشك يوماً في قدراته، هو لاعب كبير ويخدم الفريق، وسيكون أفضل عندما يصل لقمة مستواه".

الجدير بالذكر أن جريزمان سجل هدفين في الانتصار الكبير لبرشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 الأحد الماضي ضمن الليجا الإسبانية.