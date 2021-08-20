ديشان : أتحمل نكسة اليورو، وتذكروا ما حدث في 2018!

المدرب الفرنسي يكشف كواليس خروجه من البطولة

خرج ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، للحديث عن العديد من الأمور التي تخص فريقه، بعد الخيبة التي مر بها في يورو 2020.

فرنسا كانت من كبار المرشحين للفوز بالمسابقة، لكنها خرجت بشكل مبكر أمام سويسرا في دور الـ16 بركلات الترجيح.

ديشان الذي كان مهددًا بالإقالة قبل تجديد الاتحاد الفرنسي الثقة به، تحدث لصحيفة "ليكيب" الفرنسية عن كواليس ما حدث في اليورو.

كيف يرى الخروج أمام سويسرا؟

ديشان قال:"أصعب شيء يجب هضمه وهذا ما استوعبته اليوم، هو أن أكون متقدمًا 3/1 في الدقيقة 80 وأرى ما حدث بعد ذلك، الصلابة كانت دائمًا في حمضنا النووي ولكن كانت هناك حالة من التوتر".

وأضاف:"قبل الذهاب إلى الوقت الإضافي، كانت هناك فرصة لكومان والكرة لامست العارضة، ولكني لا أريد البحث عن الأعذار، أعرف أنني المسؤول الوحيد عن ما حدث وهذه وظيفتي".

وتابع:"عندما كانت النتيجة 3/1 لم يتوقع أي شخص في العالم حدوث ما شاهدناه، ولكنها مسؤوليتي، الطريقة التي لعبنا بها لم تنجح، ومع ذلك لا أعتقد أن اللعب بـ3 تغييرات لم يكن صحيحًا، مجرد اختيار فقط".

ماذا عن كريم بنزيمة؟

واستكمل الفرنسي:"كريم لم يكن له علاقة بذلك، فعل كل ما كان عليه فعله بشكل جيد للغاية، كان يجب تغيير الفريق لأسباب مختلفة في تلك الفترة".

وأوضح:"كانت لدينا بعض المشاكل وافتقدنا لعناصر معينة، ربما كان بإمكاني فعل بعض الأشياء بصورة مختلفة، ولكن النتيجة كانت 3/1 في الدقيقة 80، لا يمكنني أنا أو بنزيما العودة بالزمن مرة أخرى".

ماذا عن ركلات الجزاء وجريزمان ومبابي وبنزيما؟

المدرب الفرنسي تابع:"ثلاثة لاعبين يمكنهم تسديد ركلات الجزاء مثلما يحدث في أي مكان آخر، بنزيما تحمل المسؤولية ولم يتسبب في أي مشاكل".

وأضاف:"نحن لسنا في مدرسة، علينا أن نحافظ على التنوع والأمر متروك لهم لاتخاذ القرار".

كيف يرى تصريحات أوليفييه جيرو؟

المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو خرج للكشف عن بعض المشاكل في معسكر بلاده مع زميله كيليان مبابي وهو ما علق عليه ديشان.

وقال مدرب الديوك:"قلت له إنه لم يكن عليه قول ذلك، كانت هناك توترات صغيرة على مدى يومين أو ثلاثة أيام ولكن كان ذلك أثناء التحضير".

وتابع:"الناس تتحدث عن هذا الأمر الآن لأننا خرجنا بنتيجة غير جيدة، لكني سأعيدك إلى مثال 2018 الكل يضحك اليوم على قصة ليلة الخروج حتى عادل رامي أرسل لنا طفايات حريق صغيرة كتذكار، لكنك تعلم جيدًا أنه إذا لم نهزم أوروجواي في ربع النهائي لكنا شاهدنا نفس سيناريو مونديال 2010".