ديشامب يدافع عن فردية مبابي ويُحذر من التهاون أمام ألبانيا

مدرب أبطال العالم يرفض توجيه أي انتقاد لكيليان مبابي

رفض المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، توجيه أي انتقاد لمهاجمه الشاب كيليان مبابي، بعد مبالغته في أدائه الفردي أمام مولدوفا في مباراة الجولة السابقة في التصفيات المؤهلة لليورو، والتي حسمها أبطال العالم بنتيجة 2-1 بشق الأنفس.

وفي حديث مدرب الديوك مع الصحفيين على هامش الصدام الأخير في التصفيات ضد ألبانيا، سُئل عن رأيه في أداء مبابي غير الجيد في مباراة الخميس الماضي، فأجاب قائلاً "ما زال بإمكانه إحداث الفارق معنا، لا شك أبدًا أن هناك دومًا خطورة على اللعب بطريقة فردية، لكن علينا إيجاد أخرى تجعلنا أكثر سعادة".

وأضاف "لقد كان دائمًا جزءًا من منظومتنا الجماعية، ومن الواضح أنه لعب بأريحية أكثر من اللازم في المباراة الأخيرة، لكنني في العادة لا ألوم اللاعب المهاجم على اتخاذ أي مبادرة أو قرار، الأمر يعتمد أيضًا على اللاعبين المحيطين به، وكل شيء يتوقف على موقفه أمام المرمى، وأعتقد أنه كان يود تقديم مستوى أفضل أمام مولدوفا".

وعن فرص لاعب بايرن ميونخ كينجسلي كومان في اللحاق باللقاء الختامي في التصفيات، قال "لن يكون متاحًا، لقد تعرض لإصابة عضلية طفيفة، ولهذا السبب قررت إعادته لناديه".

وبخصوص رأيه وتوقعه للمباراة التي ستقام على ملعب ألبانيا الجديد، قال "هدفنا ضمان صدارة المجموعة، ومهم المهم جدًا أن نظهر بمستوى أفضل مما كنا عليه في الشوط الأول أمام مولدوفا، نعرف أن ألبانيا ستفتتح ملعبها الجديد، وحتى لو لم يكن هناك أي اهتمام إعلامي، فنحن نعرف أننا سنخوض مباراة صعبة، وليس لدي ذكرى جيدة لرحلتنا الأخيرة إلى هناك".

وسُئل "هل المركز الثاني سيعقد الأمور على المنتخب الفرنسي؟ التعادل أيضًا قد يمنحنا الصدارة، لكننا نريد الصدارة لأن هذا يعطيك ميزة للحصول على قرعة أقل صعوبة، ودعونا ننتظر ما سيحدث في المباراة".

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تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفرنسي يحتل صدارة مجموعته الثامنة برصيد 22 نقطة، على بعد نقطتين من المنتخب التركي، الذي ضمن هو الآخر الترشح لليورو، بعد اتساع الفارق مع المنتخب الأيسلندي صاحب المركز الثالث لأربع نقاط قبل الجولة الأخيرة، فيما يقبع المنتخب الألباني في المرتبة الرابعة بـ13 نقطة.