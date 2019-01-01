ديشامب: رونالدو بطل وأتمنى فوز يوفنتوس بالأبطال

مدرب أبطال العالم يتغنى بصاروخ ماديرا

استفاض مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب في مدح أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، وذلك على هامش حضوره في الدورة الحادية عشر لتوزيع جوائز "جلوب سوكر" في دبي.

ووصف مدرب أبطال العالم، صاروخ ماديرا باللاعب البطل، كونه لم يفقد شغفه وجوعه لمواصلة العطاء في أعلى مستوى تنافسي، رغم اقترابه من تخطي حاجز الـ35 عامًا.

وقال مدرب يوفنتوس الأسبق في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" على لسانه "رونالدو بطل مذهل، وقد حافظ على مستواه في القمة لسنوات، ودائمًا يرغب في الفوز بالبطولات وتسجيل الأهداف".

وأضاف "دائمًا يسعى لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، ولا يشعر بالرضا عن نفسه، إذا سجل هدفين يحاول تسجيل الثالث، وهو بعمر 34 عامًا".

وتابع فاصل المديح "إنه محترف عظيم رغم تقدمه في السن، أنا لا أقصد الإساءة إليه، لكن أود القول إنه يركض الآن بشكل أقل مما كان قبل خمس أو عشر سنوات، لكن ما زال لديه الإصرار".

وعن توقعه لموسم يوفنتوس الذي يبحث عن أول دوري أبطال منذ أكثر من عقدين من الزمن مع الاحتفاظ بالدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي، قال "آمل أن يفوز يوفنتوس بدوري الأبطال".

الجدير بالذكر أن يوفنتوس سيواجه ليون الفرنسي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، غير أنه على مستوى الدوري، يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المتصدر إنتر.