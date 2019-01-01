ديشامب: الأداء الجماعي السيء كان وراء الهزيمة من تركيا

تصريحات ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي بعد الخسارة أمام تركيا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إن سوء الأداء الجماعي من قبل لاعبي الديوك كان السبب الرئيسي في الخسارة أمام تركيا.

وجاء سقوط أبطال العالم مفاجئًا على يد المنتخب التركي الذي قدم مباراة كبيرة على ملعب بلدية كونيا الذي شهد ليلة كبيرة من اللاعبين والجماهير.

وبدأت المباراة بشكل قوي من قبل المنتخب التركي، أمام تراجع غريب من الديوك الذين لم يصلوا إلى مرمى تركيا خلال الشوط الأول كاملًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وعقب الخسارة أمام تركيا، قال ديشامب إن الأمور سارت بشكل سيء، ومقابل ذلك ظهر منتخب تركيا بشكل جيد واستحق الفوز بالمباراة.

وأضاف: "المنتخب ظهر جماعيًا بشكل سيء، لم نكن قادرين عل ىالتحرك كمجموعة ولا على بناء اللعب، وهذا ما تسبب في الظهور بهذا الشكل"

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يذكر أن فرنسا كانت قد فازت بمباراتي الجولتين الماضيتين، حيث تعتبر هذه هي الخسارة الأولى لهم في تصفيات أمم أوروبا.