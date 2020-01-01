ديست يزيد متاعب برشلونة .. إصابة عضلية قد تبعده عن لقاء أوساسونا

سيرجينيو ديست نجم برشلونة يعاني من مشكلة عضلية قد تبعده عن لقاء الفريق القادم أمام أوساسونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير فريق برشلونة يعاني من مشاكل عضلية في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا"، والذي أكد أن اللاعب عانى من انزعاج في عضلات القدم اليمنى.

وأوضحت التقارير أن ذلك الانزعاج قد يبعد اللاعب صاحب الـ 20 عامًا عن مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام إسبانيول.

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وذكرت أن رونالد كومان المدير الفني للفريق قد يضطر للاعتماد على اللاعب الشاب أوسكار مينجويزا في مركز الظهير الأيمن.

ويعاني برشلونة بالفعل من إصابات عديدة في الدفاع كان آخرها لجيرارد بيكيه الذي سيغيب لأشهر، ومعه سيرجي روبيرتو الظهير الأساسي لكومان.

وكان مينجويزا قد شارك أساسيًا في لقاء برشلونة الأخير بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره دينامو كييف وقدم مستويات طيبة للغاية.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل لقاء أوساسونا وهو في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبرصيد 11 نقطة فقط.