ديسايي يُحذر فينجر من خطورة تدريب بايرن ميونخ

هل يستمع الأستاذ لهذه النصيحة المحبطة؟

بعث مدافع المنتخب الفرنسي الساق مارسيل ديسايي رسالة محبطة لمواطنه آرسن فينجر، مفادها أنه من الأفضل للبروفيسور عدم التفكير في خلافة الكرواتي نيكو كوفاتش في بايرن ميونخ.

ومنذ إقالة مدرب بايرن ميونخ السابق، بالكاد لا تتوقف وسائل الإعلام في ألمانيا عن ربط كشاف النجوم وأسماء أخرى بالمنصب الشاغر في "آليانز آرينا"، منهم البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي ماسيميليانو أليجري.

وفي حديثه مع شبكة (بي إن) الرياضية أمس، كشف فينجر عن استعداده لتولي الإدارة الفنية للعملاق البافاري، بعد عام وبضعة أشهر بلا عمل، منذ انتهاء تجربته العاطفية مع آرسنال، والتي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

وعندما سُئل ديسايي عن رأيه في تصريحات مواطنه وما يتردد عن اقترابه من قيادة بايرن ميونخ في المرحلة القادمة، قال لنفس المحطة التلفزيونية "المهمة ليست سهلة. بايرن ميونخ مؤسسة حقيقية، وإعادته إلى هذا المستوى التنافسي قد يكون أكثر من اللازم بالنسبة له الآن".

العلاقة كانت سيئة للغاية بين اللاعب والمدرب! 🤦‍♂️



ما الذي جعل بيندتنر يقوم بتوجيه أقبح الشتائم إلى أرسين فينجر؟😱🤔 pic.twitter.com/vbvOkuiQC4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

وختم حديثه المقتضب عن "لا ينبغي أن يعيش في مخبأ، لكنها (تدريب بايرن ميونخ) لم تعد مناسبة له الآن، لديه قدرات عظيمة، وأمامه خيارات أخرى مثل إعادة فلسفة النادي سواء مع الفريق الأول أو الأكاديمية، لكني لم أعد أراه على الخطوط بعد الآن لأنه وصل لعامه الـ70".