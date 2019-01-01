ديسايي مخاطبًا لامبارد: استخدم القوة في تشيلسي

ديسايي يتنبأ بقصة نجاح لامبارد كمدرب لتشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تنبأ مارسيل ديسايي نجم تشيلسي السابق وزميل لامبارد في حقبة ما مع البلوز بنجاح سوبر فرانكي كمدرب في صناعة قصة جديدة مع أزرق لندن.

وكان تشيلسي قد أعلن أمس الخميس رسميًا عن تولي فرانك لامبارد مسؤولية تدريب الفريق خلفًا لماوريسيو ساري.

وفي ردود الفعل الأولى حول الخبر، أبدى مارسيل ديسايي ثقته في زميله السابق وقدرته على النجاح في مهمته الجديدة كمدرب للبلوز.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وقال ديسايي: "على لامبارد أن يستخد القوة في تجربته الجديدة، هو شخص يتمتع بشخصية قوية وكلمة مسموعة في كل مكان هنا"

وأضاف: "أعرف لامبارد جيدًا وأعرف كيف يمكنه التعامل مع مثل هذه التحديات، لذلك لدي ثقة كبيرة في الرهان على نجاحه"

وتابع: "من وجهة نظري تشيلسي قد أخذ القرار الصحيح، لامبارد هو رجل المرحلة وهو يعرف جيدًا كيف سيخرج تشيلسي من أزمته الحالية"

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يذكر أن لامبارد كان قد وصل إلى الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب لديربي كاونتي، قبل أن يفشل في خطف بطاقة التأهل من أستون فيلا.