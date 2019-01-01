ديسابر يتحدث عن منتخب مصر وطموح أوغندا في كأس الأمم الإفريقية

ديسابر من أفضل المدربين المشاركين في البطولة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي عن تواجدهم في نفس مجموعة مصر البلد المستضيف لكأس الأمم الإفريقية.

ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، بجانب كلًا من مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وقال ديسابر في تصريحات تلفزيونية عقب وصوله إلى مصر: "نسعى للوصول إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخروج من الدور الأول النسخة الماضية".

وأضاف: "منتخب مصر من أقوى المنتخبات في البطولة الحالية، حيث مرشح بقوة بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية على أرضه ووسط جماهيره".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في البطولة ستقام في 4 مدن وهم القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

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وكان ديسابر قد درب في وقت سابق، نادي الإسماعيلي، حيث يعلم الكثير عن اللاعب المصري ويمتاز بالخطط الجيدة.