ديسابر: مواجهة زيمبابوي مغامرة قوية.. ولا ننظر لمباراة مصر حاليًا

مواجهة قوية بين زيمبابوي وأوغندا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي، عن مواجهة زيمبابوي في ثاني مبارياتهم في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان المنتخب الأوغندي حقق الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة المقامة في مصر.

وقال ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص المباراة: "هذه المجموعة جيدة للغاية، وأهم شيء لدينا هو تحقيق الفوز على زيمبابوي غدًا وتفادي المفاجآت".

وأضاف: "زيمبابوي فريق قوي للغاية لاعبيه يمتلكون مهارات كبيرة، وأتمنى أن يقدم لاعبي أوغندا مستوى يستحقون به الفوز بالثلاثة نقاط".

وتابع ديسابر: " يجب أن نتجنب الأخطاء في الشوط الأول أمام زيمبابوي، لديهم إمكانيات كبيرة في الدفاع وأيضا لديهم العديد من الاستراتيجيات التي من الممكن أن تقف في صفهم، ولكن سنخلق لأنفسنا الكثير من الحلول للفوز باللقاء".

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وأكد المدرب الفرنسي أن في الوقت الحالي ينظر فقط لمباراة زيمبابوي، ولا ننظر لمباراة مصر حاليًا، مباراة الغد مليئة المغامرات القوية يجب أن نقدم مجهود ونتحلى بالذكاء للفوز بها".

ويقع المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى مع منتخب مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، في المجموعة التي تقام مبارياتها في استاد القاهرة.