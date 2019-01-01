ديسابر: مباراة الأهلي تشعرنا بالجنون ونحن النسخة الأفريقية من باريس سان جيرمان

المدير الفني لنادي بيراميدز يعتقد بأن فريقه يشبه باريس سان جيرمان ولكن على نسخة مصغرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد سباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة فريقه أمام الأهلي، مشيراً إلى أنها جعلته يشعر بحالة من الجنون.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي، مساء غد السبت في إطار مباريات دور الـ 16 من كأس مصر، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال ديسابر في تصريحات سبقت المباراة: "تنتظرنا مباراة هامة أمام الأهلي، بالرغم من كونها مباراة في دور الـ 16 من البطولة".

وواصل: "الانتصار يجعلنا نقترب أكثر من تحقيق البطولة، نحن نشعر بحالة من الجنون في الأيام الماضية بسبب المباراة".

وأنهى بيراميدز الموسم الماضي، في المركز الثالث ليضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لأول مرة في تاريخه.

وتطرق المدرب الفرنسي، إلى الحديث عن الموسم القادم لفريقه وقال: "نطمح بتحقيق الدوري الموسم القادم، سنقاتل على اللقب، نحن نمتلك القوام الذي يساعدنا على تحقيق هدفنا".

وتابع: "نحن لسنا في حجم الأهلي والزمالك، ولكن يمكنكم إطلاق علينا النسخة الأفريقية المصغرة من باريس سان جيرمان".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا مازالت في انتظار صفقات جديدة للفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

واستهل بيراميدز مشواره في الموسم الجديد، بفوز كبير على حساب النجمة الكونغولي بأربعة أهداف لهدف، في ذهاب الدور التمهيدي الأول للكونفدرالية.