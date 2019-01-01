ديسابر: احتجنا شوط كامل للدخول في الأجواء وخطتي اعتمدت على إيقاف معلول

المدرب الفرنسي أسقط الأهلي في أولى اختبارات الموسم الجديد

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر؛ المدير الفني لبيراميدز، عن خطة الفوز على الأهلي، مؤكدًا رضاه عما قدمه لاعبيه وإن كان عاب عليهم التراجع في الشوط الأهلي.

الكتيبة الزرقاء حقق الفوز اليوم السبت، على الشياطين الحمر بهدف وحيد، سجله تراوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن دور الـ16 من الكأس. (طالع تقرير المباراة)

وقال ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مثل هذه المباريات الكبيرة تحتاج للتركيز في أول 15 دقيقة، وللأسف فريقي لم يكن واقفًا على قدميه في أول 20 دقيقة، بل احتجنا لشوط كامل حتى ندخل في أجواء المباراة، لكننا قدمنا شوط ثاني أفضل".

وأضاف: "نحن لا نزال في فترة الإعداد، لذلك المستوى البدني للاعبين لم يكن على المستوى المطلوب، لكنني سعيد بما قدمه اللاعبين".

الفرنسي تابع: "قمت بتحليل المباراة للاعبين قبل بدايتها، وعلى أساس ذلك وضعنا الاستراتيجية التي سنخوض اللقاء بها، وبالفعل قام اللاعبون بتنفيذها، لذلك نجحنا في الفوز".

رقمان سلبيان تاريخيان يلقنهما بيراميدز للأهلي بهزيمة الكأس

واستطرد: "أرى أن علي معلول هو أهم لاعبي الأهلي، لذلك قمت بتوظيف لومالا للعب عليه، ربما كان اللاعب في الشوط الأول مضغوطًا، لأنها المباراة الأولى له معنا، لكنه تحسن في الشوط الثاني، وكذلك وظفت تراوري للعب على الأطراف، لاختراق دفاع الأهلي".

يذكر أن بيراميدز يلاقي حرس الحدود في دور الـ8، على أن يواجه الفائز منهما بتروجيت في دور الأربعة.