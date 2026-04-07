ديرك كويت يكشف عن النادي الذي سيشغله منصب المدرب فيه الموسم المقبل: «آمل أن يتم ذلك قريبًا»

يبدو أن ديرك كويت سيظل على رأس فريق إف سي دوردريخت في الموسم المقبل. وفي حديثه مع ESPN، صرح المدرب البالغ من العمر 45 عامًا أن جميع الأطراف أعربت عن نيتها تمديد التعاون لمدة عام آخر.

ينتهي عقد كويت في كرومميديك بعد هذا الموسم. وعلى الرغم من أن الفريق لم يعد في صلب المنافسة على التصفيات، إلا أن نادي "دي شابيكوبن" يرغب في الاستمرار مع اللاعب الذي خاض 104 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي.

يتوقع كويت أن تتضح الأمور قريبًا. "هذه هي نيتي. نحن نتفاوض منذ فترة طويلة. في الواقع، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، ولكن في الأمور المهمة يجب أن توثق الأمور جيدًا على الورق، وهناك أشخاص آخرون مسؤولون عن ذلك."

"آمل أن يتم ذلك قريبًا. أنا أستمتع كثيرًا بعملي في دوردريخت، وأستطيع أن أتطور جيدًا كمدرب، وأجد أنه من الرائع تطوير اللاعبين الموهوبين"، يضيف كويت.

يتطلع المدرب الطموح إلى مواصلة عمله. "لدينا الكثير من المواهب حقًا، شباب لديهم القدرة على اتخاذ الخطوة التالية. وأود مساعدتهم في ذلك."

لعب دوردريخت حتى الآن 36 مباراة رسمية تحت قيادة كويت. فاز الفريق في 11 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 14 مباراة.

في الموسم الحالي، سيلعب دوردريخت ضد ADO دن هاغ وألمير سيتي وويليم II. الأول هو النادي السابق الذي عمل فيه كويت.