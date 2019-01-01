ثلاثة طلبات من بوبان إلى جيامباولو قبل ديربي ميلانو

الحماس بدأ يزيد في ميلانو

كشفت تقارير إيطالية أن اجتماعاً هاماً دار في ميلان بين الإداري زفونمير بوبان ومدرب الفريق ماركو جيامباولو لمناقشة أوضاع الفريق قبل الديربي.

ويستضيف ميلان إنتر مساء السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي على ملعب "جيوسيبي مياتسا" الخاص بالفريقين.

وذكرت "توتوسبورت" أن بوبان طلب الاجتماع مع جيامباولو لمناقشة ثلاثة أمور رئيسية تثير قلق الإدارة قبل المباراة الهامة أمام الجار.

أولى النقاط هي سوء أداء الفريق والعروض الفنية الضعيفة، وهو ما يتعارض مع السبب الرئيسي لتعيين جيامباولو، وهو الرغبة في تقديم كرة ممتعة.

أما النقطة الثانية التي دار حولها النقاش هي عدم اعتماد جيامباولو على اللاعبين الجدد، إذ لعبوا مجموع 155 دقيقة فيما بينهم منذ انطلاق الموسم.

وشارك إسماعيل بن ناصر أساسياً أمام بريشيا فقط، بينما لعب رافائيل لياو 20 دقيقة أمام أودينيزي، واشترك أنتي ريبيتش في الشوط الثاني أمام فيرونا.

ثالث النقاط التي تم مناقشتها هي وضعية لوكاس باكيتا، متوسط الميدان البرازيلي، بعد مشكلته مع جيامباولو، وكيفية توظيفه بالشكل الأمثل وحل مشكلته مع المدرب.

ويملك ميلان ست نقاط من انتصارين على فيرونا وبريشيا بهدف نظيف، بينما خسر اللقاء الافتتاحي من أودينيزي بنفس النتيجة أيضاً.