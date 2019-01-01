ديربي مغربي في الكونفدرالية - نهضة البركان يسقط حسنية أكادير بثنائية

البركان يتصدر جدول مجموعته بهذا الفوز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم نهضة البركان المغربي مباراة الديربي أمام حسنية أكادير بثنائية مقابل هدف وحيد، على الملعب البلدي لبركان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

الفريق الأكاديري تقدم أولًا في الدقيقة 47 من عمر المباراة عن طريق أيوب الملوكي، لكن سريعًا أدرك آلان تراوري التعادي للفريق البركان بعدها بدقيقة واحدة.

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وفي الدقيقة 69 من عمر اللقاء، سجل يوسوفو دايو هدف الفوز لنهضة البركان، ليقتنص ثلاث نقاط مهمة وضعته على صدارة المجموعة الأولى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد البركان إلى النقطة الرابعة في المركز الأول، بينما يتذيل حسنية أكادير الترتيب برصيد نقطة واحدة.