ديربي مشتعل حتى بعد نهايته .. فينيسيوس يهين أتلتيكو و"إل شيرينجيتو" يعتذر

فينيسيوس جونيور كان محور الاهتمام الأكبر حتى بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سيطر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على كل الأجواء تقريبًا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ريال مدريد تمكن من الفوز على جاره أتلتيكو بهدفين مقابل هدف، في مباراة قوية، ليواصل النادي الملكي مشواره المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن.

لكن قبل "ديربي مدريد"، كان الحديث عن رقص فينيسيوس جونيور احتفالًا بالأهداف هو السائد، لدرجة خروج تصريحات عنصرية عبر برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان، شبهت اللاعب بالقرد الراقص، والتي اعتذر عنها لاحقًا.

اعتذار

جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" خرج مساء الأحد للاعتذار عن تصريحات بيدرو برافو المثيرة للجدل.

مقدم البرنامج الشهير أكد أن تعبير "لا تلعب مثل القرد" لم يكن أبدًا المقصود به توجيه الإساءة إلى البرازيلي، وأنه تعبير شائع في إسبانيا يعني "لا تكن أحمقًا".

بيدريرول أكد أن كلمات برافو ضد فينيسيوس لم تكن عنصرية، وقال: "قد يكون تعبيرًا مؤسفًا وغير مناسب، لكنه ليس عنصريًا".

وأضاف: "أعلم أنه من المعتاد أنه عندما يحدث شيء في هذا البرنامج، فإن هناك نسورًا جاهزة للهجوم".

وتابع: "لا يهمني ذلك، ولا يهمني المهووسون بانتشار الأمر على الإنترنت، أنا مهتم فقط بأن فينيسيوس قد أزعج، أو أن أي مشاهد لهذا البرنامج شعر بالانزعاج من هذا التعبير، لهذا السبب أعتذر".

وأردف: ""قال فينيسيوس قبل أيام في بيانه إن أوروبا عنصرية، لا أعرف ما إذا كانت أوروبا عنصرية، لا أعتقد ذلك".

وأكمل: "أعتقد أن هناك عنصريين في أوروبا، لا أعتقد أن أسبانيا عنصرية بالرغم من وجود عنصريين في أسبانيا".

واختتم بيدريرول: "هناك الكثير من النفاق في هذا العالم وهذا يجعلني أشعر بالاشمئزاز قليلًا، لكنني أعتذر إذا أزعجتك".

فينيسيوس يسخر من أتلتيكو!

وجهت جماهير ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو" العديد من صافرات الاستهجان والسباب إلى فينيسيوس جونيور خلال مباراة "ديربي مدريد".

لكن البرازيلي انتظر حتى النهاية، ومع فوز ريال مدريد لم يتراجع فينيسيوس عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتردد عن السخرية من أتلتيكو.

فينيسيوس جونيور استخدم أغنيتين من الأغاني الشهيرة لجماهير ريال مدريد للرد على مشجعي النادي الملكي للاحتفال بالفوز.

وكتب فينيسيوس ردًا على أحد المشجعين: "يبقى كل شيء على حاله"، وهي واحدة من أشهر الأغنيات الخاصة بجماهير ريال مدريد عند مواجهة أتلتيكو.

كما غرد بكلمات من أغنية: "بكوا في لشبونة، وبكوا في ميلانو"، في إشارة لخسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016.

نجم أتلتيكو يشارك فينيسيوس الرقص

واحدة من اللقطات المثيرة قبل انطلاق "ديربي مدريد" كانت اللقطات التي تم تصويرها قبل انطلاق اللقاء في النفق المؤدي إلى الملعب.

وقبل اللقاء، ظهر ماتيوس كونيا نجم أتلتيكو مدريد وهو يؤدي بعض الحركات الراقصة أثناء توجهه إلى فينيسيوس جونيور لتحيته.

لكن بعد المباراة، ومع الانتقادات التي وجهت إلى كونيا من جماهير أتلتيكو مدريد، خرج البرازيلي للرد على ذلك الهجوم، خاصة وأن الجماهير كانت ترى أن فينيسيوس أهان كوكي قائد "الروخيبلانكوس" في بيانه.

وكتب كونيا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ما قاله فينيسيوس لم يكن أبدًا بشأن كوكي، كان الأمر حول العنصري الذي ظهر في التلفزيون".

وأضاف: "أي شخص شاهد المقابلة يعلم أن ما قاله قائدنا صحيح، كل لاعب يفعل ما يحلو له حين يسجل".

بعد ذلك، اعترف كونيا بما قاله لفينيسيوس أثناء لقائهما: "فقط أنه لا يوجد جمهور منافس يود رؤيتهم يرقصون في ملعبه، وأكثر ما كنت أريده هو التسجيل ومساعدة زملائي والرقص لرؤية مشجعي أتلتيكو سعداء".

وأكمل: "أخبرته بأن يتوقف عن البحث عن المشاكل حيث لا توجد مشاكل".

واختتم: "أنا أحب المودة التي أتلقاها هنا وأفعل كل ما هو ممكن من أجل الفريق، أنا لست شخصًا يتحدث كثيرًا على وسائل التواصل، لكن هناك أشياء تتجاوز الحدود، دعونا نعمل ونحسن ونترك كل شيء على أرض الملعب".