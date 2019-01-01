تيفيز: روني أنقذني من التنمر في مانشستر يونايتد

النجم الأرجنتيني يكشف المزيد من الكواليس خلال تواجده مع الشياطين الحمر

كشف كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر يونايتد السابق، عن تعرضه للتنمر من نجوم النادي الإنجليزي خلال فترة تواجده بالشياطين الحمر ، وذلك بسبب نوع سيارته.

الأرجنتيني لعب لمانشستر لمدة موسمين على سبيل الإعارة، وقدم مستويات مبهرة مع الفريق قبل رحيله إلى الغريم و الجار اللدود سيتي .

سيارة تيفيز تسببت في سخرية العديد من نجوم الفريق منه، وسط السيارات الفارهة والمتعارف عليها في المركز التدريبي للنادي الإنجليزي.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"الجميع في مانشستر يونايتد كان يأتي التدريب بسيارات فيراري أو لامبورجيني حتى أسوأ اللاعبين منهم".

وأضاف:"كنت أذهب للتدريبات بسيارة عادية، مما تسبب في حالة سخرية وتنمر تجاهي بشكل متواصل ومستمر".

وتابع:"تحدثت مع واين روني عن هذه المشكلة، كان مجنوناً لدرجة أنه منحني سيارة لامبورجيني، وذهبت لقيادتها على الفوز بساحة التدريب في كارينجتون".

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واستكمل:"جمعتني علاقة مميزة جداً بروني، نظراً لتواجد بعض الصفات المتشابهة بيننا، حيث جاء من منطقة فقيرة في ليفربول، كان دائماً يدافع ويقاتل من أجل الكرة وكأنها اللحظة الأخيرة في مسيرته".

يذكر أن صاحب الـ35 سنة والذي يلعب حالياً لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، انضم لمانشستر يونايتد في 2007، وفاز معه بالعديد من الألقاب أبرزها بطولتين دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا قبل اللعب لسيتي .