ديربي لندني وأحلام أرسنال وشيفيلد.. جولة صراع الأبطال في البريميرليج

مرحلة الحسم تقترب في الدوري الإنجليزي

جولة جديدة مثيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تتعلق تماماً بصراع الفوز على البطولة المحسوم بنسبة كبيرة لليفربول، بل على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

حصول ليفربول على اللقب أصبح مسألة وقت لا أكثر، بابتعاده عن مانشستر سيتي بـ22 نقطة مع مرور 26 جولة، ليصبح مقعد الأبطال والهبوط هو الشغل الشاغل للجميع.

المنافسة على المركز الرابع هذه المرة، ليست بين فريق واحد أو فريقين أو حتى ثلاثة، بل الوضع مختلف تماماً عن كل عام، فالسباق مفتوح على مصراعيه لأكثر من فريق.

المزيد من الفرق

ربما السبب هذه المرة أن أي فريق بعد المركز الثالث، يتنافس على من يخسر أقل وليس من يحقق الفوز بأكبر عدد من المباريات، والجولة 27 تعني الكثير في هذه المنافسة..

ديربي لندن

بعدما ظن الجميع أن تشيلسي حجز المركز الرابع بالفعل، بدأ نظيف النقاط للبلوز بصورة غريبة، بل وصل الأمر للتشكيك في استمرار فرانك لامبارد كمدرب للفريق.

تعادلان مع أرسنال وليستر سيتي 2/2، ثم هزيمة أمام مانشستر يونايتد على ستامفورد بريدج 2/0، نتائج تجعل الأمور غاية في الصعوبة عندما يحل الفريق ضيفاً على توتنهام في ديربي لندني بمعقل سبيرز.

البلوز يعانون من إصابات مؤثرة، أهمها تامي أبراهام ونجولو كانتي، ولكن هذا لا يعني أي شيء أمام معاناة توتنهام ومدربه جوزيه مورينيو.

توتنهام يلعب الديربي وهو بدون هاري كين، موسى سيسوكو، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي ربما لن يظهر مرة أخرى هذا الموسم.

الفوز يعني لتشيلسي تخطي عقبة غاية في الصعوبة، بل الاقتراب من ليستر سيتي، حيث يحتل البلوز المركز الرابع بـ41 نقطة، مقابل 50 للثعالب الذين يلعبون في مهمة صعبة ضد مانشستر سيتي الثاني بـ54 نقطة.

وأما الخسارة فتعني فقدان المركز الرابع لتوتنهام الخامس بـ40 نقطة، وكذلك شيفيلد يونايتد 39 مانشستر يونايتد السابع بـ38 نقطة، مع اقتراب كل من ولفرهامبتون 36، إيفرتون 36 وأرسنال 34.

مواجهة من نوع خاص

مازلنا في لندن، ومباراة أخرى بين أرسنال وإيفرتون، تعني الكثير لكارلو أنشيلوتي مدرب التوفيز، وميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية.

المفارقة جمعت الثنائي، بالجلوس بنفس المدرجات خلال مواجهة الفريقين على ملعب إيفرتون، حيث تسلم كل منهما المهمة بنفس التوقيت بعد إقالة ماركو سيلفا وأوناي إيمري مع انتهاء فترة فريدي ليونبيرج المؤقتة.

أنشيلوتي كان من أقوى المرشحين لخلافة إيمري، لكن إدارة أرسنال رفضته وفضلت أرتيتا رغم قلة خبرته، لتصبح هذه المواجهة تحدي مختلف للإيطالي المخضرم، ربما يثبت أن المدفعجية كانوا على خطأ؟

وعلى الجانب الآخر يسعى أرتيتا لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد 4/0 وأولمبياكوس بالدوري الأوروبي، لإثبات صحة قرار إدارة أرسنال في تعيينه، وتحقيق حلم التأهل للدوري الأوروبي.

السباق مفتوح

مانشستر يونايتد قد يجني ثمار ما فعله بستامفورد بريدج والتغلب على تشيلسي في ستامفورد بريدج، وأمامه مهمة تبدو سهلة ضد واتفورد في أولد ترافورد، ولكنها صعبة وفقاً لحسابات الموسم الحالي، بسقوط المدرب أولي جونار سولشاير أمام الفرق الصغيرة، عكس مستواه وسجله المميز ضد الكبار.

فرصة ذهبية أمام شيفيليد يونايتد، عندما يستضيف برايتون على أرضه ووسط جماهيره، لمواصلة الانطلاقة التاريخية التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

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ولفرهامبتون كذلك أمامه مهمة تبدو سهلة ضد نوريتش سيتي على ملعب الأول، تدفعه للاقتراب هو الآخر لاقتناص المركز المؤهل للأبطال.

كل هؤلاء يتنافسون معاً على مقعد واحد، أو ربما تخدمهم الظروف بالحصول على مقعدين، في حالة تأكيد عقوبة حرمان مانشستر سيتي من التأهل لدوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، حيث ربما نرى 5 من الستة الكبار بالأبطال، أو 4 مع طرف آخر ووجه جديد مثل ولفرهامبتون أو الصاعد حديثاً شيفيلد.